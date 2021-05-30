NY Post: cвязанный с "Северным потоком - 2" лоббист направлял средства на кампанию Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Лоббист, якобы связанный с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2", перед выборами президента США в 2020 году предоставил средства на ведение кампании Джо Байдена, являвшегося в то время кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. С таким утверждением выступила американская газета New York Post.

Издание приводит информацию Федеральной избирательной комиссии США. Из нее следует, что в октябре прошлого года на нужды избирательного штаба Байдена выделил $4 тыс. бывший американский дипломат Ричард Берт. Кроме того, в марте 2020 года он направил $10 тыс. политическому комитету, который поддерживал кандидата от демократов.

Берт в 1983-1985 годах был помощником госсекретаря США по делам Европы и Канады. В 1985-1989 годах он занимал пост американского посла в ФРГ. Он также был главой делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). По версии газеты, Берт "в настоящее время непосредственно занимается лоббистской деятельностью для Nord Stream 2 AG".

New York Post приводит комментарий официального представителя Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. "Когда Ричард Берт предоставил пожертвование в "Фонд победы Байдена", он не сообщил, что являлся зарегистрированным иностранным агентом и в связи с этим не имеет права предоставлять средства", - отметил указанный представитель. Он заверил, что Берту удалось пройти процесс отбора жертвователей, так как он не раскрыл своих работодателей. В НКДП уточнили, что полученные от Берта деньги были возвращены на этой неделе после запроса со стороны журналистов газеты.

По сведениям издания, Берт, в частности, представляет интересы компаний, которые являются партнерами "Газпрома" по "Северному потоку - 2". В их числе германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Как отмечается в публикации, в документах, которые Берт предоставил OMV, говорится, что его лоббистская деятельность касается "защиты и дальнейшего продвижения интересов компании в дискуссии о природном газе как элементе европейской энергетической безопасности и вопросов российских санкций".

Как следует из материала, Берт был советником избирательного штаба предыдущего президента США Дональда Трампа по вопросам внешней политики. Он якобы участвовал в подготовке текста речи республиканца, касающейся внешней политики.

Заявление Байдена

Газета заостряет внимание на заявлении, с которым Байден выступил ранее на этой неделе. Американский лидер тогда отметил, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. По данным на начало апреля, газопровод был построен на 95%.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.