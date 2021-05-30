В Республике Кипр завершилось голосование на выборах в однопалатный парламент

НИКОСИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Голосование на выборах в Палату представителей (парламент) Республики Кипр завершилось в 18:00 мск (летнее кипрское время совпадает с московским) в воскресенье. В этот час на острове прекратился доступ голосующих на 1 166 участков на самом Кипре и еще 10 - в Лондоне, Афинах и Салониках, которые были открыты для кипрских граждан, проживающих в Великобритании и Греции.

Согласно данным председателя кипрского ЦИК Костаса Константину, во второй половине дня явка избирателей существенно выросла и достигла к 3 часам 45,1%.

Результаты выборов станут известны в воскресенье вечером после, как ожидается, достаточно быстрого завершения подсчета голосов.

Борьба на острове ведется за 56 парламентских мест. На них претендуют 658 кандидатов, среди которых 651 представляет 15 партий, движений или блоков политических сил, а остальные 7 являются независимыми выдвиженцами. Около четверти от общего числа кандидатов - 160 человек (24,31%) - это женщины.

Кипр - это президентская республика, в которой президент исполняет роль не только главы государства, но и председателя назначаемого им же правительства. В стране нет должности премьер-министра, а партия, одержавшая победу на выборах в однопалатный парламент, не формирует правительства. Однако роль законодательного органа власти чрезвычайно важна для того, чтобы обеспечивать эффективную работу власти исполнительной, поскольку законопроекты для того, чтобы обрести статус законов, так или иначе должны получать одобрение со стороны большинства депутатов.