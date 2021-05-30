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СМИ: спецслужбы Дании помогали США следить за европейскими политиками в 2013 году

Для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году. Об этом сообщили в воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании ARD и WDR.

По данным СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном.

Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияДанияСноуден, Эдвард
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