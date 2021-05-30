Макей заявил, что Белоруссия серьезно относится к угрозе четвертого пакета санкций Запада

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Белоруссия готовится к возможности введения против нее очередного пакета экономических санкций со стороны Запада и даст адекватный ответ. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в опубликованном в воскресенье интервью российской газете "Коммерсантъ".

"Подобного рода меры затрагивают экономику страны и влияют на благополучие граждан, - отметил министр. - Меня поражают заявления европейских политиков, когда они говорят, что санкции нанесут ущерб власти. Санкции в любом случае затрагивают благополучие конкретного человека, это должны понимать все".

"Мы очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики, - продолжал он. - Будем реагировать на эти вещи, чтобы нивелировать санкции. Не могу сейчас говорить, какие это будут меры, но у нас есть большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями. Не хотелось бы, чтобы обстановка и дальше нагнеталась, но мы считаем, что в этой ситуации надо выстоять. Я об этом информировал коллег на Западе, и, к сожалению, там нет такого ощущения, что в Беларуси готовы идти до конца, чтобы отстоять независимость и суверенитет государства".

В ответ на просьбу корреспондента уточнить, о каких конкретно мерах адекватного реагирования на санкции идет речь, глава МИД Белоруссии отметил, что "комплекс мер разработан, но и с учетом каких-то новых заявлений или возможных новых решений Евросоюза этот перечень будет совершенствоваться, расширяться и углубляться". В этой связи он напомнил, в частности, о решении перенаправить часть грузов с прибалтийского направления в Усть-Лугу.

"Мы благодарны российской стороне за то, что удалось найти развязки этого вопроса. Понятно, что плечо доставки в Усть-Лугу намного больше, чем в Прибалтику, но все стороны пошли навстречу друг другу и нашли взаимоприемлемые решения. Я просто констатирую факт: мы вынуждены будем пойти на очень жесткие адекватные меры с тем, чтобы наши партнеры поняли, что это не тот метод, не та политика, которой мы должны руководствоваться в выстраивании сотрудничества друг с другом", - заключил белорусский министр.