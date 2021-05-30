Макей: санкции Минска против Киева будут соответствовать ущербу от действий Украины

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ответные экономические санкции Минска против Киева будут точно соответствовать тому ущербу, который был причинен Белоруссии в результате ограничительных действий со стороны Украины. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в опубликованном в воскресенье интервью российской газете "Коммерсантъ".

"Это не наш выбор. Это был выбор Украины поставить отношения с Беларусью на паузу, - заметил он. - Вообще не понимаю, как можно было додуматься до такой формулировки. В то время, когда нас связывают, как и с Россией, тесные общечеловеческие связи, торгово-экономические связи, политические контакты, 1 084 км общей границы. Мы всегда говорили, что это должна быть граница мира и дружбы, а не граница какого-то водораздела. А наши украинские коллеги заявляют, что угроза им якобы может исходить в том числе и со стороны Беларуси".

"Беларусь всегда заявляла, что поддерживает, заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Украиной, - продолжал министр. - И президент Беларуси заявлял, что поддерживает действия президента Зеленского, исходя из того, что, будем откровенны, он пришел в политику как неопытный человек, пришел совершенно из другой сферы, и на том этапе видно было, что он нуждается в каких-то подсказках, советах, поддержке. Наша позиция была абсолютно понятная и прозрачная. Но на каком-то этапе, желая понравиться своим покровителям, Украина принимает решение поставить отношения с Беларусью на паузу, вводит ряд ограничений на поставку нашей продукции, отменяются тендеры, которые мы выиграли, - во Львов 100 автобусов, по-моему, мы должны были поставить".

"И мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли, - подчеркнул глава МИД Белоруссии. - Речь об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины".