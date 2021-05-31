Победа правящей силы. На Кипре прошли парламентские выборы

НИКОСИЯ, 31 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Правящая в Республике Кипр правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ), несмотря на ухудшение результатов по сравнению с парламентскими выборами пятилетней давности, побеждает на прошедших в воскресенье выборах в однопалатный парламент острова, чем наносит политическое поражение своим основным конкурентам, сокращение поддержки которых избирателями оказалось еще больше. Такими стали итоги голосования в Палату представителей Республики Кипр, которое проходило на фоне общей неудовлетворенности избирателей состоянием политических элит, недоумения, вызванного коррупционными скандалами, и раздражения, связанного с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с распространением нового коронавируса.

ДИСИ является доминирующей политической силой на острове в последнее десятилетие: она выигрывает уже третьи выборы подряд. Номинально бывший, а фактически действующий лидер этой партии Никос Анастасиадис уже более восьми лет занимает пост президента страны (глава государства формально должен стоять над партиями), и столько же времени наиболее видные политики в рядах ДИСИ формируют кабинет министров Кипра. Нынешние выборы подтвердили, что "Демократический сбор" продолжит играть доминирующую роль в политической жизни страны и в ближайшие годы.

Начало голосования

Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в 07:00 по местному времени (летнее кипрское время совпадает с московским). На острове открылись 1 166 избирательных участков. 16 из них были предназначены для избирателей, относящих себя к армянской общине, к маронитам и католикам латинского обряда. Каждая из этих общин выбрала себе одного депутата парламента, при этом многолетний представитель армянского сообщества Кипра в парламенте Варткез Махтесян избирался на безальтернативной основе.

Помимо этого, 10 участков открылись для кипрских избирателей в Греции и Великобритании: по четыре - в Лондоне и Афинах, два - в Салониках. К работе на выборах на средиземноморском острове были привлечены 7 800 человек, в числе которых были 2 100 сотрудников полиции.

Кто участвовал в выборах

Формально в Палате представителей Кипра 80 мест, из которых 70% (56 мест) отводится греко-кипрской общине острова, а остальные 30% (24 места) - турецкой. Однако последняя не принимает участия в выборах в парламент Республики Кипр с 1964 года, и эти 30% мест считаются вакантными.

Борьба велась за 56 мест. На них претендовали 658 кандидатов, среди которых 651 представлял 15 партий, движений или блоков политических сил, а остальные семь являлись независимыми выдвиженцами. Женщины составляли около четверти от общего числа кандидатов - 160 человек (24,31%).

В Республике Кипр зарегистрированы 557 589 избирателей, среди них были 247 жителей греко-кипрских анклавов на турецком севере острова, а также 265 заключенных.

Результаты голосования

После обработки 99,5% бюллетеней тройка ведущих партий теряет около 3% от уровня поддержки избирателей пятилетней давности. ДИСИ получает 27,7% голосов пришедших на участки, что на 2,9% меньше, чем на выборах 2016 года. Однако оппозиционная левоориентированная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) заручается поддержкой лишь 22,3% (на 3,3% меньше), а третья сила страны в лице Демократической партии (ДИКО) - 11,3% (на 3,1% меньше).

Далее следуют три более мелкие партии: ультраправый Национальный народный фронт (ЭЛАМ) набирает 6,8% голосов (+3%), Движение за социал-демократию ЭДЭК - 6,7% (+0,5%), а новая политическая сила - Демократический фронт (ДИПА) - 6,1%. Седьмое место занимает Кипрская партия "зеленых" с 4,4% голосов (-0,4%).

Семь вышеупомянутых политических сил острова и сформируют состав Палаты представителей на предстоящие пять лет.

Насколько верными оказались прогнозы

На этот раз политологи верно определили общую тенденцию настроений избирателей, однако несколько преувеличили ее негативное влияние на положение правящей политической силы. Они полагали, что на фоне пандемии, все более призрачных перспектив кипрского урегулирования и скандала вокруг злоупотреблений программой предоставления иностранным гражданам кипрских "золотых паспортов" избиратели пойдут на выборы менее охотно, чем на такое же голосование пять лет назад, и не окажут прежней поддержки ведущим политическим силам, что будет на руку более мелким партиям. Однако раздражение избирателей нанесло удар не только по правящей партии, но и по оппозиции, чем ослабило ее. В то же время более мелкие силы, кому достались голоса неудовлетворенного электората, не могут мгновенно превратиться из малозаметных политических игроков в реальных соперников "Демократического сбора".

Удачей ДИСИ в определенной мере можно считать и успех Демократического фронта. ДИПА был сформирован из бывших членов Демократической партии, которые разошлись во взглядах на решение кипрской проблемы с ее руководством. Ряд экспертов считает этот фронт силой, созданной не без поддержки правящей ДИСИ для сдерживания ДИКО, которую еще несколько месяцев назад многие политологи считали той самой "темной лошадкой", которая могла бы существенно нарушить существующий в настоящее время на острове расклад политических сил. Однако этого не случилось. Сохранившийся же фактически статус-кво, если не считать успехов ЭЛАМ и ДИПА, в общем и целом оказался на руку ДИСИ.