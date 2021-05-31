Сирийские военные на учениях сбили беспилотник российским зенитным комплексом С-75 "Двина"

ПРОВИНЦИЯ АЛЕППО /Сирия/, 31 мая. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска в рамках тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник зенитным ракетным комплексом С-75 "Двина". Об этом сообщил журналистам офицер из боевого расчета комплекса, старший лейтенант Мухаммед Шахшир.

По его словам, ракета попала точно в цель и разрушила ее, отметка от беспилотника исчезла с экрана радара зенитного комплекса. "Потом эта информация подтвердилась", - отметил офицер.

Шахшир добавил, что от момента обнаружения цели до выполнения стрельбы ракетой прошло 10 минут, а от момента пуска до поражения - не больше 30 секунд.

Как рассказал журналистам генерал бригады ВС Сирии, разработанный в 50-х годах прошлого века советский зенитный ракетный комплекс С-75 является эффективным до сих пор. "Если следить за его техническим состоянием, он будет работать хорошо. Обслуживать комплекс не сложно. У военнослужащих сирийской армии есть большой опыт и навыки по работе с этими системами. Эта техника очень надежна и все зависит от того, как военнослужащий с ней работает", - отметил генерал.

Он сообщил, что в ходе войны с террористами С-75 также применялся. "Мы сбивали ими современные беспилотники. Наша батарея запустила ракету и сбила один такой беспилотник. Это было год назад", - уточнил офицер.

В учениях бригады ПВО также были задействованы зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и артиллерийские зенитки ЗУ-23.