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Ким Чен Ын на протяжении 24 дней не появлялся на публике

В Южной Корее заявили, что в последний раз лидер КНДР присутствовал 7 мая на концерте в Пхеньяне

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении последних 24 дней, что является самым длительным периодом в текущем году. В последний раз лидер государства присутствовал 7 мая на концерте в Пхеньяне, сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с Севером.

"Это наиболее длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике", - отметил чиновник. Он не назвал возможные причины отсутствия лидера КНДР, указав, что на данном этапе было бы "неуместным" давать какие-либо оценки.

Ранее южнокорейские эксперты выдвигали предположение, что Ким Чен Ын в этом году реже посещает публичные мероприятия в связи с опасениями относительно коронавирусной инфекции.

В мае прошлого года необычно долгое отсутствие Ким Чен Ына породило слухи о его серьезной болезни или смерти. Однако затем он впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Ким Чен Ын пришел к власти в декабре 2011 года после смерти его отца Ким Чен Ира.

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КНДРРеспублика Корея
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