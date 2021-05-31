За 16 дней до саммита РФ и США в Женеве несколько гостиниц города полностью забронировали

ЖЕНЕВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. По меньшей мере три пятизвездочные гостиницы полностью забронированы на 15-16 июня в Женеве, где 16 июня состоится российско-американский саммит. Об отсутствии свободных мест сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС InterContinental, President Wilson и Beau-Rivage, тогда как резервирование возможно в целом ряде других отелей аналогичного уровня.

"Гостиница заполнена", - сказали в InterContinental. "На настоящий момент все забронировано", - констатировали в President Wilson. "Мест на эти даты нет", - сообщили в Beau-Rivage.

Эти три гостинцы неоднократно принимали в прошлом международные встречи.

Хотя конкретное место проведения саммита в Женеве пока не объявлено, швейцарская пресса называет InterContinental наиболее вероятной площадкой для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. СМИ обращают внимание в этой связи как на удобное расположении этой гостиницы близ Дворца Наций, где находится европейская штаб-квартира ООН, так и о давней традиции организации там различных форумов и важных переговоров, в частности саммита 1985 года советского лидера Михаила Горбачева и американского президента Рональда Рейгана. Этот отель, как отмечается на его сайте, имеет 16 "полностью оборудованных комнат для событий" общей площадью более 2 тыс. кв. м, в том числе зал Grand Ballroom, способный принять до 850 гостей. Кроме того, InterContinental находится недалеко от международного аэропорта, на въезде в Женеву, и от него недалеко до посольств России и США, что может быть немаловажным логистическим преимуществом по сравнению с другими возможными площадками.

Построенная в 1964 году гостиница InterContinental неоднократно становилась центром крупных международных событий. Помимо саммита Горбачева и Рейгана 1985 года в ней состоялись, в частности, встреча министра иностранных дел СССР Андрея Громыко и госсекретаря США Генри Киссинджера (1973 год), встреча президента США Джимми Картера и главы Сирии Хафеза Асада (1977 год). В 1967 году в году в гостинице выступал на конференции "Мир и Земля" американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг. В ней останавливались премьер-министр Индии Индира Ганди (1981 год), принцесса Диана (1994 год), американский президент Билл Клинтон (1999 год). Подсчитано, что только лишь в 1980-е годы его гостями были более 100 глав государств и правительств, также около 2,9 тыс. министров и послов. В марте 2009 года InterContinental вошел в историю дипломатии как один из символов знаменитой перезагрузки в отношениях России и США: американский госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову красную кнопку, которая должна была символизировать новый этап в двусторонней повестке дня. Правда, по ошибке американцы написали на кнопке "перегрузка" вместо "перезагрузка". Этот курьез получил широкое освещение в мировой прессе и укрепил реноме женевской гостиницы как важной дипломатической площадки.

Предположения пока не подтверждены

Швейцарская газета "Le Temps" сообщила 25 мая, что Байден и Путин "должны встретиться в отеле InterContinental" ввиду его удобного расположения рядом с международными организациями. "Это очевидный выбор, который, однако, еще должен быть подтвержден", - констатировало издание. В свою очередь газета "Трибюн де Женев" также высказала мнение, что российско-американский саммит "мог бы пройти в отеле InterContinental, который всегда пользовался благоприятным отношением со стороны Белого дома".

Правда, в самой гостинице пока не подтверждают эти предположения. Официальный представитель гостевой службы Диана Мунцер заявила корреспонденту ТАСС 27 мая, что не располагает информацией о подготовке саммита.

Швейцарские дипломаты не называют конкретную площадку для саммита, подчеркивая, что решение на этот счет принимают российская и американская стороны. Как заявила ТАСС официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве Паола Серезетти, "это решают российская и американская миссия". По ее словам, принимающая сторона "просто помогает, но решают они сами".

Власти Женевы также воздерживаются от предположений. "Пока рано об этом говорить. Состоятся дискуссии с властями Швейцарской Конфедерации по вопросам безопасности, а также с двумя державами", - заявила в интервью телекомпании Эр-тэ-эс председатель правительства кантона Женева Анн Эмери-Торрасинта. Она напомнила, что в 1985 году встречи между Горбачевым и Рейганом проходили не только в гостинице, но и "на одной из вилл".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать 27 мая информацию о возможном месте встречи Путина и Байдена в Женеве. Он отметил, что "она может пройти в любом отеле или в любом здании", добавив, что "пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет".

Как ожидается, президенты встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".