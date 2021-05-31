В Раде рассмотрят постановление о политических санкциях в отношении Лукашенко

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по иностранным делам на текущей неделе рассмотрит проект постановления о политических санкциях в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, но экономические санкции пока вводить не собирается. Об это заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Проект постановления [о политических санкциях в отношении Лукашенко] подписали разные депутаты, в том числе и от "Слуги народа". Конечно, комитет [Рады] по иностранным делам рассмотрит это постановление и при необходимости откорректирует текст", - сказала она в эфире "Украина-24". При этом депутат добавила, что от санкций не должен пострадать белорусский народ.

По словам главы фракции "Голос" Киры Рудык, которая выступила одним из авторов постановления, документ предполагает не экономические, а "исключительно политические и персональные санкции". "Мы все прекрасно понимаем, что экономические секторальные санкции относительно импорта разных товаров из Белоруссии - это сложный вопрос, это вопрос диверсификации нашего импорта, который нужно решать в ходе совместных переговоров и при наличии четкого плана действий", - пояснила она.

Кравчук также напомнила, что Рада ранее уже высказывала жесткую позицию о непризнании Лукашенко избранным президентом. "Сразу после того, как состоялись эти псевдовыборы в Белоруссии, президент Украины [Владимир Зеленский] заявил четкую позицию о том, что мы не признаем Лукашенко легитимным президентом. Были прерваны все политические связи, не ведется сотрудничество, кроме деятельности нашего генерального консульства", - добавила она. При этом, по словам Кравчук, ситуация с задержанием Протасевича "требует дополнительной реакции Рады".

Ранее в украинском парламенте был зарегистрирован проект постановления с призывом к мировым лидерам признать "режим президента Лукашенко" угрозой международной безопасности. В тексте предложено осудить действия властей Белоруссии в связи с "принудительной посадкой самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича" и провести международное расследование инцидента. В Раде так же предлагают усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.

Инцидент с самолетом

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Украина в качестве реакции на этот инцидент с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией.