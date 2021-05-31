СМИ: турецкая разведка задержала и доставила в страну племянника Фетхуллаха Гюлена

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники Национальной разведорганизации Турции (МИТ) доставили в страну Селяхаддина Гюлена, племянника обвиняемого в попытке переворота Фетхуллаха Гюлена. Об этом в понедельник сообщает телеканал NTV.

Где именно была проведена операция по задержанию Гюлена, не сообщается, но указывается, что это произошло за рубежом. Племянник руководителя "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), как отмечает телеканал, был вывезен за пределы Турции ранее при содействии других членов организации. По данным разведки, Селяхаддин Гюлен имеет связи с рядом высокопоставленных руководителей ФЕТО, в том числе с членами консультационного совета.

В Турции он находился в розыске по обвинению в членстве в вооруженной террористической группировке.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.