Член шведского парламента потребовал назвать имена политиков, за которыми США вели слежку

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Член шведского парламента от Левой партии Енс Хольм потребовал детальной информации о прослушивании Агентством национальной безопасности США (АНБ) шведских политиков, осуществлявшемся с помощью датских спецслужб, и их имена. Об этом в понедельник сообщает телеканал SVT.

"Мы должны знать, за кем именно велась слежка, когда и каким образом. Это крайне возмутительно", - заявил политик, добавив, что все это напоминает времена холодной войны.

В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

Хольм является депутатом с 2010 года. "АНБ мог счесть провокационным тот факт, что я и еще несколько человек выдвинули Эдварда Сноудена на Нобелевскую премию мира, потому что он раскрыл слежку АНБ", - пояснил он. Шведский парламентарий в 2015 году побывал в Москве, чтобы встретиться со Сноуденом.

Как стало известно, в 2014 году начальник Службы военной разведки Дании начал секретное внутреннее расследование на предмет использования АНБ датско-американской разведывательной системы XKeyscore на базе датской разведслужбы на острове Амагер в проливе Эресунн, предназначенной для наблюдения за объектами в соседних с Данией странах. Расследование получило название Dunhammer ("Камыш") и было завершено в 2015 году. Результаты его были переданы руководству разведки. Спустя 5 лет благодаря осведомителю об этом стало известно руководству министерства обороны, после чего его глава Трине Брамсен отстранила ряд руководителей разведслужбы от занимаемых должностей.

Ссылаясь на датское расследование, телеканал SVT сообщает, что в качестве параметров поиска АНБ использовало телефонные номера шведских политиков, с тем чтобы обнаруживать их в интернет-трафике, проходившем через датские сети как внутрь страны, так и из нее. "Таким образом, АНБ могло перехватывать все от СМС-сообщений до телефонных звонков и инернет-трафика, включая поисковые запросы, чаты и информационные приложения, ведущих политиков и чиновников ближайших к Дании странах", - рассказал телеканал.