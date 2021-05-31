СМИ: чешский вице-премьер раскрыл агентов спецслужб республики в России

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность спецслужб республики за рубежом и мог раскрыть их агентов в России. С таким утверждением выступило в понедельник сетевое издание "Список", сославшись на сделанное 19 апреля по Чешскому телевидению заявление политика.

"У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами [Чехии] и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов [действующих в России]", - утверждает издание.

Гамачек, как отмечается в публикации, сообщил ТВ, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России. Министр внутренних дел, согласно изданию, не имеет права говорить о работе разведки за рубежом.

"Список" привел цитату из выступления Гамачека, прозвучавшего через два дня после заявления чешских властей об инциденте во Врбетице. "Мы в эти последние пару дней [перед приданием огласки инцидента] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из РФ]", - сказал вице-премьер.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы в 2014 году на территории складского комплекса боеприпасов во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.