Глава фракции Левой партии в Бундестаге считает ограниченным эффект санкций против России

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч считает безрезультатной санкционную политику Евросоюза в отношении России. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "Генераль-анцайгер".

"Санкционная политика как правило не приводит к желаемой цели. Аннексия Крыма была противозаконной, но наивно полагать, что [президент России Владимир] Путин просто отдаст Крым обратно [Украине]", - утверждал парламентарий. "Санкции могут быть инструментом только в исключительных случаях. Их эффект объективно ограничен", - подчеркнул Барч.

Одновременно он назвал спекуляцией заявления о том, что Москва могла быть причастной к ситуации вокруг посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Барч охарактеризовал случившееся "невероятным, противозаконным инцидентом".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник на открытии конференции по отношениям России и ЕС, заявил, что Евросоюз вместо основанного на фактах диалога выбирает голословные обвинения и запускает нелегитимные односторонние санкции.