Спецпредставители ближневосточного "квартета" проведут очную встречу в ближайшее время

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Спецпредставители "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию намерены провести очные консультации в ближайшей перспективе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся 28 мая телеконференции спецпредставителей "квартета".

"Было условлено провести очные консультации спецпредставителей "квартета" в регионе Ближнего Востока в ближайшей перспективе", - указали в министерстве.

Стороны дали высокую оценку усилиям руководства Египта и других региональных партнеров, направленным на прекращение палестино-израильской вооруженной конфронтации. "При этом акцентировалась необходимость наращивания коллективных посреднических усилий с тем, чтобы с упором на режим прекращения огня наладить конструктивный диалог между палестинцами и израильтянами на основе одобренной решениями ООН формулы двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в тексте.

Спецпредставители также подчеркнули срочную необходимость оказать международную гуманитарную помощь для восстановления инфраструктурных объектов в секторе Газа, разрушенных в результате военных действий.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее $350 млн. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.