НАТО приняла решение ограничить доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс принял решение ограничить доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран альянса, которые пройдут 1 июня в формате телеконференции.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь", - сказал он.