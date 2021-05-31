Суд подтвердил штраф в отношении премьера Испании за нарушение перед выборами

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании подтвердил наложение штрафа в отношении премьер-министра Педро Санчеса за нарушение в преддверии всеобщих выборов в стране в 2019 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник решении юридической инстанции.

Как говорится в документе, ВС "отклонил обжалование, представленное председателем правительства Педро Санчесом, штрафа в €500, который наложила Центральная избирательная комиссии (ЦИК) 23 января 2020 года".

ЦИК решил оштрафовать премьера, поскольку счел, что Санчес допустил "нарушение принципа нейтралитета" в преддверии всеобщих выборов, которые состоялись 10 ноября 2019 года. Тогда он дал интервью телеканалу La Sexta в здании Монклоа - официальной резиденции главы кабмина, выступая, в частности, в качестве кандидата от Испанской социалистической рабочей партии на пост премьер-министра.