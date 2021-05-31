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Турция назвала недопустимыми требования не использовать приобретенные у России С-400

Российских военных экспертов в Турции не будет, подчеркнул при этом министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Турция считает недопустимыми требования других стран не использовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил в понедельник журналистам в ходе визита в Афины министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"С-400 будут находиться под нашим контролем на 100%. Мы направляли [в Россию] наших технических специалистов для обучения, и российских военных экспертов в Турции не будет. В связи с этим недопустимы требования других стран "не использовать" [С-400]", - приводит его слова телеканал ТРТ.

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