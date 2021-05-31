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Пандемия COVID-19

Турция рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации в республике позволит восстановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил в понедельник журналистам в ходе визита в Афины глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Россия нам сообщила, что их решение [о введении ограничений на перелеты] не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры [суточного прироста инфицированных коронавирусом] снизились, и, надеюсь, они восстановят перелеты", - цитирует министра телеканал ТРТ.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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