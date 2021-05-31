Глава МИД Франции заявил, что Париж настаивает на новых выборах в Мали

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Франция выступает за проведение в Мали новых президентских выборов до конца февраля 2022 года и поддерживает требования, выдвинутые в отношении Мали государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) после экстренного саммита в воскресенье. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция вновь заявляет о своем решительном осуждении государственного переворота в Мали, который привел к вынужденной отставке президента Ба Ндао и его премьер-министра 26 мая, - приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства. - Франция разделяет требование ЭКОВАС о приоритетной необходимости организовать президентские выборы к 27 февраля 2022 года на строгих условиях, изложенных главами государств и правительств в коммюнике от 30 мая. Мы поддерживаем создание механизма контроля за соблюдением переходного периода".

В воскресенье в столице Ганы - городе Аккра - прошел экстренный саммит ЭКОВАС в связи с политическим кризисом в Мали, возникшим после того, как военные захватили власть, арестовав 24 мая временного президента Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Через 48 часов, находясь в заключении на армейской базе, оба политика заявили, что уходят со своих постов. Конституционный суд Мали постановил в пятницу, что вице-президент полковник Ассими Гоита стал временным президентом. По итогам экстренного саммита ЭКОВАС было приняло решение о приостановке членства Мали в организации в связи с политическим кризисом в стране. В сообществе также призвали к немедленному назначению временного премьер-министра Мали из гражданских лиц.

ЭКОВАС второй раз за последние девять месяцев проводит переговоры с военными в целях возвращения гражданского правления в Мали. После военного переворота 18 августа 2020 года организация ввела санкции против малийского режима, которые были отменены после того, как военные согласились на создание правительства во главе с гражданским лицом, а также на избрание временного президента Мали. Временным президентом 21 сентября был избран бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндао, а лидер переворота Ассими Гоита стал вице-президентом. Ба Ндао назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные также объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.