Чехия призывает Россию не считать ее недружественным государством

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии призывает власти России перестать применять к ней термин "недружественное государство". Как заявили в понедельник в МИД республики, это будет способствовать снижению напряженности в двусторонних отношениях.

"В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

В нем также приводятся слова министра иностранных дел Якуба Кулганека. "Без этого шага (отказа от обозначения недружественным государством - прим. ТАСС) мы едва ли сможем вернуться к стандартной дипломатической коммуникации и начать думать о возможности полной нормализации взаимных отношений. Следует напомнить, что шаги, связанные с созданием списка недружественных стран, считаем противоречащими Венской конвенцией о дипломатических сношениях [от 1961 года]", - подчеркивает министр.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением о причастности Москвы к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.