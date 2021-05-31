Макрон назвал неприемлемой слежку датских спецслужб за политиками ЕС для США

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Франция привержена доверительным отношениям между ЕС и США и ожидает пояснений от Дании и Соединенных Штатов после появления информации о слежке со стороны датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

"Я привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. Между нами нет места подозрениям, - заявил он. - Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений".

"Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами", - подчеркнул французский лидер. Он добавил, что между компетентными органами по этому поводу будут вестись дискуссии с целью выявления всех обстоятельств произошедшего.

"Я могу только присоединиться к словам Эмманюэля Макрона. Мы обсудили эти дела, связанные с АНБ, и касательно тогдашних событий ничего не изменилось", - указала со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Мы делаем ставку на доверительные отношения, и то, что было правильным тогда, имеет силу и сегодня. Меня успокаивает то, что Дания, датское правительство, министр обороны, ясно сказали, какого мнения придерживаются относительно тех событий, так что я вижу хорошую основу, наряду с прояснением ситуации, для того, чтобы прийти к действительно доверительным отношениям", - подчеркнула глава правительства Германии.

Расследование СМИ

В воскресенье вечером газета Suddeutsche Zeitung, телерадиокомпании ARD и VDR, а также ряд СМИ в Дании и Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за европейскими политиками в 2013 году. По информации СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном. Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

Как стало известно, в 2014 году начальник Службы военной разведки Дании начал секретное внутреннее расследование на предмет использования АНБ датско-американской разведывательной системы XKeyscore на базе датской разведслужбы на острове Амагер в проливе Эресунн, предназначенной для наблюдения за объектами в соседних с Данией странах. Расследование получило название Dunhammer и было завершено в 2015 году. Результаты его были переданы руководству разведки. Спустя пять лет благодаря осведомителю об этом стало известно руководству министерства обороны, после чего его глава Трине Брамсен отстранила ряд руководителей разведслужбы от занимаемых должностей.