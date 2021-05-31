Совет Европы назвал австрийскую "Карту ислама" дискриминационной и призвал удалить ее

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Схема расположения мусульманских учреждений, распространяемая в Австрии под названием "Карта ислама", только усугубляет дискриминацию в отношении религиозной группы и не может существовать в настоящем виде. Об этом говорится в заявлении Совета Европы, опубликованном в понедельник.

"Из-за своей формы и времени публикации "Исламская карта Австрии" воспринимается многими верующими мусульманами как проявление общей предвзятости в отношении ислама и таким образом карта может способствовать развитию антимусульманских настроений. Многие мусульмане считают, что публикация адресов и других данных ставит под угрозу их безопасность. Поэтому исламская карта должна быть отозвана в ее настоящем виде", - гласит заявление, которое распространил в понедельник официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

В тексте подчеркивается, что борьба с экстремизмом и опасными идеологиями является "одной из важнейших задач внутренней безопасности" и в Совете Европы поддерживают борьбу с распространением "опасных нарративов под прикрытием права на свободное исповедание религии". "К сожалению, "Исламская карта" в Австрии переходит границы и поэтому потенциально контрпродуктивна", - гласит коммюнике.

Ранее в Австрии запустили информационный сайт с картой, на которой отмечены мусульманские религиозные учреждения Австрии. Проект под названием "Карта ислама" служит информированию о местонахождении мусульманских религиозных объединений на территории Австрии.