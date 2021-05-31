Меркель заявила, что работа "нормандского формата" не зависит от событий в Белоруссии

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Работа в рамках "нормандского формата" по урегулированию ситуации на востоке Украины не зависит от того, что происходит в Белоруссии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам прошедшего в понедельник заседания германо-французского совета министров.

"На мой взгляд, "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Белоруссии", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов.

"Несмотря ни на что, важно продолжать работу в "нормандском формате", хотя прогресс там дается с трудом", - констатировала Меркель. "Германия и Франция помогают Украине благодаря этому формату, и это важно", - полагает она.

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.