Главного редактора и журналиста портала tut.by обвиняют в соучастии в неуплате налогов

"Сегодня Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора tut.by Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК)", - сообщает ассоциация со ссылкой на редакцию портала.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или от трех до семи лет лишения свободы. Также суд оставил в силе выбранную меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям в связи с "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций". В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В настоящее время в изоляторах и под домашним арестом находятся 15 сотрудников ООО "Тут бай медиа", а также ряд руководителей проектов, связанных с tut.by. Белорусские правозащитные организации признали их политическими заключенными.

Также вдове основателя портала tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской, находящейся под домашним арестом, предъявлено обвинение, однако статья, по которой оно предъявлено, неизвестна, так как адвокат находится под подпиской о неразглашении.