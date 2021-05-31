Германия и Франция намерены продолжать диалог с Россией

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Германия и Франция намерены делать ставку на продолжение диалога с Россией и работать в областях совместных интересов. Об этом говорится в коммюнике, распространенном по итогам прошедшего в понедельник заседания совета министров обеих стран.

"Мы подтверждаем желание продолжать наш диалог с Россией на основе общих принципов ЕС, а также более конкретно обсудить некоторые сферы с общими интересами", - говорится в тексте документа.

"Непроясненные вопросы в связи с Россией, в том числе дестабилизирующие действия и повторные нарушения международного права, осложняют наши отношения и требуют решительно ответа", - утверждается в коммюнике кабминов Германии и Франции.

Германия и Франция подчеркивают приверженность минским соглашениям и решения парижского саммита по Украине.

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