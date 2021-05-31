Эрдоган объявил о частичном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в понедельник о частичном снятии ограничений, введенных ранее властями в рамках борьбы с коронавирусом.

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Ранее жителям республики было запрещено выходить на улицу в будние дни с 21:00 до 05:00, а также в субботу и воскресенье.

Кроме того, в стране с 1 июня кафе и рестораны смогут принимать у себя посетителей при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

В апреле этого года в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом - более 60 тыс. человек. После этого власти республики вводили сперва частичные ограничения, а затем тотальный локдаун примерно на две недели. В результате этих мер прирост сократился в восемь раз - накануне было зафиксировано 6 933 новых случая.