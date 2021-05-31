Власти Чехии подготовили запрос к России о компенсации за взрывы во Врбетице

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Чешские власти остаются привержены идее потребовать от России денежной компенсации за ущерб, причиненный в 2014 году взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Как заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, Прага уже подготовила проект соответствующего запроса к Москве.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Мы работаем над этим (получением компенсации от РФ за ущерб - прим. ТАСС) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект [обращения за выплатой суммы ущерба]. Мы еще ожидаем [получение информации] от органов, ведущих расследование уголовного преступления. Думаю, что в ближайшее время мы сможем обратиться к РФ с требованием выплаты [компенсации] за ущерб", - сказал Кулганек.

Глава МИД прогнозирует, что Прага предпримет необходимые шаги уже в июне. Однако, по его словам, будет использоваться достаточно сложная международная процедура.

Чешские власти считают причастными к взрывам на складах российские спецслужбы. Ранее министр финансов и вице-премьер Чехии Алена Шиллерова заявляла, что республика намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно €39 млн) в качестве возмещения материального ущерба.

7 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.