Зеленский заявил, что хотел бы получить от ФРГ автоматические винтовки и радиоаппаратуру

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Киев хотел бы получить от Германии вооружения, среди которых особенно выделил автоматические винтовки и радиоаппаратуру.

"Автоматические винтовки, аудиоаппаратура - многое другое", - сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин", - добавил он.

Вместе с тем президент Украины выразил благодарность cопредседателю германских "зеленых" Роберту Хабеку, который вопреки традиционной повестке своей партии выступил за поставки Киеву оборонительного вооружения. При этом Зеленский уточнил, что не просил Хабека делать заявления о поставках оружия Киеву. Кроме того, украинский лидер заметил, что Хабек смог войти в положение Украины, признав, что "у нее нет флота, который защитил бы ее границы".

Хабек, по словам Зеленского, понимает, что Киев нуждается в вооружениях. "Германия не оказывала нам военной помощи, однако могла бы. У ФРГ есть отличные корабли - быстроходные, торпедные и патрульные катера", - добавил Зеленский.

Ранее Хабек выступил за поставки Киеву оборонительного вооружения. По его мнению, желание Украины получить "оборонительное оружие оправданно" и "сложно отказывать" Киеву в этом, поскольку такие поставки стали бы "помощью в самообороне". Слова сопредседателя германских "зеленых" противоречат проекту предвыборной программы партии, которая выступает "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война". Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий. В частности, глава парламентской фракции Левой партии Севим Дагделен считает, что "поставки вооружений Украине грозят эскалацией конфликта на востоке страны".