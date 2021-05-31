Зеленский: Киев считает угрозой для себя "настоящее союзное государство" РФ и Белоруссии

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для его страны. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом, - утверждает Зеленский. - Они могут включить туда (в интеграционные процессы - прим. ТАСС) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление".

"С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - подытожил президент Украины.