{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский: Киев считает угрозой для себя "настоящее союзное государство" РФ и Белоруссии

Москва и Минск могут включить в интеграционные процессы оборону, отметил президент Украины
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для его страны. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом, - утверждает Зеленский. - Они могут включить туда (в интеграционные процессы - прим. ТАСС) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление".

"С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - подытожил президент Украины.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Зеленский заявил, что хотел бы получить от ФРГ автоматические винтовки и радиоаппаратуру
Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин, добавил президент Украины
Читать полностью