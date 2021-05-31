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Кризис на Украине
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Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Украине

"Нормандский формат" и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции, пояснил украинский лидер
Президент Украины Владимир Зеленский Иван Николаев/ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Иван Николаев/ТАСС

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в его стране.

"Нормандский формат" и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленский пояснил, что "нормандский формат" ведет переговоры только по восточной Украине". "Там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе ["Северный поток - 2"], ни о гарантиях безопасности", - заявил президент Украины.

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УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеКрымЗеленский, Владимир Александрович
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