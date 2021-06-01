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В МИД Британии не стали комментировать информацию о контактах МИ-6 с "Джебхат ан-Нусрой"

Дипломатический источник ранее сообщил, что встреча представителя британской разведки с главарем организации прошла в идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб аль-Хава"

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. МИД Великобритании отказался комментировать информацию о том, что представитель британской разведки Джонатан Пауэлл встречался с главарем организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммедом аль-Джулани и предлагал ему наладить тесное сотрудничество с Западом.

"Мы не будем давать комментарии по этой теме", - заявил ТАСС в понедельник представитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Москве сообщил, что спецслужбы западных стран напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии. Встреча Пауэлла и аль-Джулани, по его данным, прошла некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб аль-Хава" на сирийско-турецкой границе.

Основной темой обсуждения на встрече, как отметил источник, стала возможность исключения "Джебхат ан-Нусры", которая также запрещена в Великобритании, из списка террористических организаций Совета Безопасности ООН. Кроме того, была достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с боевиками.

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СирияВеликобритания
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