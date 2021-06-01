Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против Китая и России

БЕЛГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Сербия не собирается вводить санкции против Китая и России, хотя и находится на пути вступления в ЕС. Об этом заявил во вторник сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала Happy TV.

"Мы находимся на пути в Европейский союз. Сербия военно нейтральна. Но Сербия также в отличие от некоторых других, находящихся на европейском пути, не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией. И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка", - заявил Вучич.

"Это наша политика, это никакое не балансирование, это наилучшая политика, которая показала себя и во время коронавируса, во время покупки вакцин и всего другого. Это лучшая политика для граждан этой страны, и здесь нет большой философии. Такую политику мы продолжим, пока сможем ее проводить, а потом пусть какие-то другие специалисты приходят и проводят свою политику", - заявил сербский лидер.

Благодаря политике многовекторности Белград активно закупал вакцины против коронавируса по всему миру. В настоящий момент гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.