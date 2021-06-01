Беспилотники без операторов могли использоваться в боях в Ливии в 2020 году

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Полностью автономные ударные беспилотники, не требующие управления людьми-операторами, могли использоваться силами Правительства национального единства (ПНС) в Ливии во время боев в окрестностях Триполи в марте 2020 года. Об этом говорится в докладе экспертов ООН о состоянии дел в североафриканской стране в прошлом году.

Доклад был представлен Совету Безопасности ООН в начале марта 2021 года, а опубликован в середине того же месяца, однако на упоминание полностью автономных летательных аппаратов ряд англоязычных СМИ обратил внимание только сейчас. При этом, хотя в публикациях в прессе речь идет о том, что полностью самостоятельный беспилотник впервые убил человека, в докладе ООН прямых подтверждений подобных предположений нет.

В документе отмечается, что при отступлении из-под Триполи в марте 2020 года Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, "колонны тылового обеспечения и отступающие подразделения СПХ (силы, примкнувшие к Хафтару) были выслежены и дистанционно атакованы боевыми беспилотными летательными аппаратами или смертоносными автономными системами вооружений, такими как "STM Каргу-2", и другими барражирующими боеприпасами". "Смертоносные автономные системы вооружений были запрограммированы на поражение целей, не требующее связи между оператором и боеприпасами: по сути, это было полноценное применение механизма автономного режима наведения", - говорится в докладе.

Беспилотники и барражирующие боеприпасы регулярно используются для ударов по противнику, однако управляют ими люди. Полностью автономная работа означает, что аппарат должен сам "определить" цель и "принять решение" об ударе. Поскольку речь идет о жизнях людей и боевых операциях, цена ошибки может быть слишком велика, и поэтому подобные аппараты остаются под управлением человека. Применялись ли прежде подобные системы в полностью автономном режиме - не известно.

Документ не уточняет, были ли жертвы в результате таких ударов. Турция, которая является производителем беспилотников "Каргу-2", не подтверждала их передачу ПНС и использование в Ливии. Сами эксперты ООН в докладе отмечают, что их доклад основан, в значительной степени, на свидетельствах очевидцев, которые нельзя подтвердить другими способами. По этим причинам документ ранее уже подвергался критике. В докладе, в частности, утверждается, что в Ливии якобы были задействованы зенитные комплексы "Панцирь-С1", поставленные Хафтару Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно оценкам экспертов ООН, вооружения в Ливию в 2020 году также поставлял основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс.