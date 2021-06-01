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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В Ереване сообщили о приостановке работы трехсторонней комиссии с Россией и Азербайджаном

Работу приостановили из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе, отметил и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. Трехсторонняя комиссия Армении, РФ и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций приостановила работу из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник на брифинге в парламенте сообщил и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян.

"На сегодняшний день работы комиссии не продолжаются, потому что для эффективной и результативной работы нужен соответствующий фон. Когда на границе такая ситуация, я не думаю, что возможна конструктивная работа на этой площадке. Контакты прервались на этой площадке, посмотрим, что будет дальше", - пояснил он.

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АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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