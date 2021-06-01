Суд Киева снял с рассмотрения ходатайство о мере пресечения отстраненному главе КС Украины

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева по заявлению стороны обвинения снял с рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения отстраненному главе Конституционного суда (КС) Украины Александру Тупицкому, который подозревается в совершении преступлений. Такое решение суд принял во вторник на заседании.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога оставить без рассмотрения", - объявил судья по делу Сергей Вовк.

Такое решение суд принял после получения заявления прокуратуры об отзыве ходатайства в связи с завершением досудебного расследования и направлением материалов дела в суд для рассмотрения по существу. Сегодня на заседании впервые присутствовал и сам Тупицкий. Ранее он неоднократно не являлся в суд, мотивируя отсутствие прохождением лечения.

По версии следствия, Тупицкий подкупил свидетеля, который дал ложные показания с целью искусственного создания доказательств защиты в уголовном деле о завладении активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод". Кроме того, утверждает следствие, в 2018-2019 годах Тупицкий неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания и искусственно создавал доказательства защиты по особо тяжкому преступлению.

Офис Генерального прокурора 25 мая сообщил, что обвинительный акт по делу в отношении Тупицкого направлен на рассмотрение Подольского районного суда Киева.

Отстранение Тупицкого и конфликт с Зеленским

Осенью 2020 года между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Тупицким начался конфликт, после того как Конституционный суд признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Глава государства тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности.

Зеленский 27 марта отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Основанием для этого решения украинский лидер, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что президент Украины Виктор Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности". Тупицкий не считает себя отстраненным от должности судьи КС и оспаривает указ Зеленского в суде.