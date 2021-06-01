Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным создание в Белоруссии российских военных баз

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Вопросы переброски вооруженных сил России в Белоруссии и создания здесь российских военных баз не обсуждались в Сочи на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

"Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз, об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО вплоть до военного конфликта - в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - сказал Лукашенко, которого цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".