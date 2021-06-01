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Встреча Путина и Лукашенко
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Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным создание в Белоруссии российских военных баз

Президент Белоруссии подчеркнул, что "в этом пока нет никакой необходимости"

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Вопросы переброски вооруженных сил России в Белоруссии и создания здесь российских военных баз не обсуждались в Сочи на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

"Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз, об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО вплоть до военного конфликта - в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - сказал Лукашенко, которого цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияВстреча Путина и Лукашенко
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