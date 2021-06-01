Нижняя палата чешского парламента рассмотрит вопрос о недоверии кабмину 3 июня

ПРАГА, 1 июня. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии рассмотрит в четверг вопрос о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщило во вторник Mlada fronta Dnes.

Голосование о вынесении вотума недоверия кабмину инициировала правая оппозиция, выступившая с этой инициативой три недели назад. Отставки правительства добиваются Гражданская демократическая партия, христианские демократы, Пиратская партия Чехии, либерально-консервативная партия ТОП-09 (Традиция, Ответственность, Процветание 09) и либеральное политическое движение "Старосты и независимые". Им принадлежит более 50 из 200 мандатов в нижней палате.

Инициаторы голосования не располагают 101 голосом в нижней палате парламента, чтобы вынести вотум недоверия правительству.

Президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что обеспечит пребывание у власти в республике кабмина премьера Бабиша до предстоящих выборов, даже если парламентарии вынесут ему вотум недоверия. Глава государства, согласно законодательству страны, обладает такой возможностью.