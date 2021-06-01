Лукашенко заявил, что на фоне сближения с Россией речи о сдаче суверенитета не идет

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи о сдаче белорусами суверенитета на фоне обсуждения вопросов интеграции с Россией не идет.

"Чтобы не было инсинуаций типа того, что мы сдаем свой суверенитет и независимость. Даже речи не было на эту тему. Мы вообще об этом не говорили", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам сотрудничества с РФ. Его слова цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Лукашенко, несмотря на провокации и нападки со стороны Запада, экономика остается темой номер один в повестке отношений Минска и Москвы. "Будет экономика - все вопросы порешаем, - отметил президент. - Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией. Напомню, нам надо только одно: равные условия для субъектов хозяйствования, физических лиц".