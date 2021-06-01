Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. НАТО готова к диалогу с Россией и делала соответствующие предложения, но ключ к улучшению отношений находится в Москве. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы обсудим сегодня наши отношения с Россией. Наш сигнал ясный: мы готовы к диалогу и сделали предложения, но ключ к улучшению отношений лежит однозначно в Москве", - подчеркнул он.

Маас также заявил о необходимости "усиления политических мускулов" НАТО в свете вызовов современности.

Заседания министров иностранных дел и обороны стран - членов НАТО проходят во вторник в формате телеконференции. Обычно альянс не проводит встречи глав МИД и Минобороны в один и тот же день, и такое решение в этот раз связано с предстоящим 14 июня саммитом НАТО, в котором впервые примет участие новый президент США Джо Байден. Как сообщил в понедельник журналистам в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг, министры сосредоточатся на подготовке к встречи глав государств и правительств. Кроме того, в повестку заседаний включены ситуация в Белоруссии на фоне посадки самолета в Минске 23 мая, конфликт на Украине, а также Афганистан после решения НАТО о выводе войск из этой страны.