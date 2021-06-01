Генпрокуратура ЛНР попросила Минск предоставить Протасевича для следственного эксперимента

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране блогера Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента. Об этом во вторник сообщила представитель ведомства Инна Семенова.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", - сказала она.

Генпрокуратура ЛНР установила причастность блогера Протасевича к обстрелу населения Донбасса, заявило ведомство.

Ранее Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", запрещенный в ЛНР, после чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Роман Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. Протасевича задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии.