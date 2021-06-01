Нетаньяху поручил новому главе "Моссад" не допустить получения Ираном ядерного оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил во вторник новому директору израильской внешней разведки "Моссад" Давиду Барнеа сделать все необходимое с тем, чтобы Иран "ни при каких обстоятельствах" не разработал ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал на церемонии присяги главы разведслужбы.

"Если нам придется выбирать, надеюсь, этого не произойдет, между трениями с нашим большим другом США и устранением экзистенциальной угрозы [со стороны Ирана], устранение экзистенциальной угрозы будет важнее. Вы должны сделать все, то есть вообще все, чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не получил ядерное оружие", - распространила обращенные к Барнеа высказывания премьера его канцелярия.

"Самая большая угроза для нас - это угроза нашему существованию, исходящая от Ирана, его попыток получить ядерное оружие. И неважно, угрожают ли уничтожением нашей небольшой страны с помощью ядерного оружия, угрожают ли нам десятками тысяч ракетных ударов или десятками тысяч ракет при поддержке ядерного зонтика. Это угроза продолжению дела сионизма, и мы должны беспрестанно бороться с ней", - продолжил глава израильского кабмина.

"Вчера мы говорили о проведенных операциях, и их необходимо продолжать", - сказал Нетаньяху, обращаясь к новому главе "Моссад". "Иран отличается от других стран с ядерной программой, послабления - это не вариант", - продолжил премьер и отметил, что говорил президенту США Джо Байдену, что Израиль будет делать "все, что в его силах, чтобы помешать ядерному вооружению Ирана"

Нетаньяху 24 мая назначил Барнеа новым директором разведки "Моссад". Он заменил на этом посту Йоси Коэна, находившегося в должности с 2016 года. Барнеа стал 13-м по счету руководителем разведки "Моссад" - одной из ключевых структур в израильской системе безопасности.

Переговоры в Вене

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это предполагает снятие санкций Вашингтона с Тегерана, возвращение США в сделку и выполнение ядерных обязательств Ираном.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности.