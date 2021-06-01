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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Столтенберг: страны НАТО едины в осуждении инцидента с посадкой самолета в Минске

Так генсек НАТО прокомментировал сообщения СМИ о том, что Турция призывала партнеров по альянсу смягчить реакцию на инцидент с самолетом

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Страны НАТО едины в осуждении инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран альянса в формате телеконференции.

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"Североатлантический Совет осудил на прошлой неделе принудительную посадку самолета в Минске. У нас было очень четкое заявление от всех союзников. Это единое сообщение от НАТО", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов сообщения СМИ о том, что Турция призывала партнеров по НАТО смягчить реакцию на инцидент с самолетом.

Как ранее сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters, Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Белоруссии и призывы к освобождению там политических заключенных были исключены из текста заявления Североатлантического альянса.

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Столтенберг, ЙенсСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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