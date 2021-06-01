Суд отклонил апелляцию J&J по делу о выплате онкобольным $2,1 млрд компенсации

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Верховный суд США во вторник отклонил апелляцию Johnson & Johnson (J&J), добивавшейся отмены решения нижестоящей инстанции о выплате около $2,1 млрд в качестве компенсации женщинам, которые утверждают, что в результате использования продукции американской компании у них развился рак. Таким образом, корпорация должна выплатить всю эту сумму.

Как говорится в распространенном заявлении, высшая судебная инстанция отказывается рассматривать это дело, в нем не приводится никаких пояснений. Речь идет о продукции, содержащей тальк, в том числе о детской присыпке.

Ранее федеральный суд Миссури занял сторону 22 женщин, подавших коллективный иск против J&J, и обязал корпорацию выплатить им $4,7 млрд. Позднее апелляционный суд штата сократил эту сумму примерно в два раза.

В США на данный момент рассматривается несколько тысяч аналогичных исков. Компания отвергает все обвинения, указывая, что многочисленные клинические испытания, проводившиеся по всему миру, не выявили в ее продукции асбеста или других вредных веществ.

Газета The New York Times ранее опубликовала материал, в котором утверждалось, что компания в течение десятилетий знала о том, что детская присыпка ее производства может вызывать рак, однако пыталась скрыть данную информацию. Стоимость ценных бумаг J&J после этого упала на 10%.

Основанная в 1886 году Johnson & Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.