В суде Минска обвиняемый пытался совершить суицид

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в нарушении общественного порядка во время протестных акций в Белоруссии Степан Латыпов в ходе судебного заседания причинил себе телесные повреждения, он госпитализирован, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Сейчас он госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - отметила официальный представитель минской милиции.

По информации Ганусевич, "в зале суда сотрудники милиции оказали первую медицинскую помощь подсудимому 41-летнему мужчине, который причинил себе телесные повреждения".

Как сообщил сайт незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна", инцидент произошел в ходе судебного заседания. Правозащитники сообщают, что у Латыпова повреждений жизненно важных органов не выявлено.

Латыпов был задержан 15 сентября минувшего года в Минске. Арестованный является жителем одного из дворов многоэтажек по улице Червякова, известном как "площадь перемен". Латыпова обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ч.ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка) и по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе суда Латыпов не признал себя виновным ни под одному из инкриминируемых ему преступлений. Правозащитники признали его политзаключенным.