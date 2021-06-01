МВФ заявил, что низкие темпы вакцинации от COVID-19 угрожают выходу из финансового кризиса

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Медленные темпы вакцинации от коронавирусной инфекции способны остановить выход мировой экономики из кризиса. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на видеоконференции, организованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Мировые лидеры и граждане понимают, что мы не преодолеем вызванный пандемией экономический кризис, пока не положим конец пандемии. Нам вместе с министрами финансов Группы семи, "двадцатки", мира очевидно, что мы сталкиваемся с двумя проблемами", - сказала Георгиева.

По ее словам, первая проблема - "это проблема неравенства": обеспеченные страны, способные проводить массовую вакцинацию граждан, быстро выходят из кризиса. "Но страны, где наблюдаются низкие темпы вакцинации, еще больше отстают", - отметила глава МВФ.

"Вторая проблема заключается в том, что будут создаваться зоны для размножения мутаций вируса, если мы не будем действовать решительно, активизировать усилия, чтобы побороть пандемию во всем мире", - добавила она.