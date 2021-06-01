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Политический кризис в Мьянме

В Мьянме после захвата власти военными в феврале были убиты не менее 840 человек

Около 4 500 человек находятся под стражей

ООН, 1 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 840 человек погибли в Мьянме с 1 февраля в результате силового подавления протестов против захвата власти военными. Об этом во вторник сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"По состоянию на сегодняшний день, по меньшей мере 840 гражданских, большую часть из которых составляют женщины и дети, были убиты в результате насилия, продолжающегося с 1 февраля", - сказал он.

Дюжаррик также отметил, что тысячи человек пострадали в ходе подавления протестов, порядка 4 500 человек находятся под стражей, в том числе политики, защитники прав человека, журналисты, учителя, которые выражали свое несогласие с пребыванием у власти военных.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые подавляются военными властями.

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