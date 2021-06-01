В Мьянме после захвата власти военными в феврале были убиты не менее 840 человек

ООН, 1 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 840 человек погибли в Мьянме с 1 февраля в результате силового подавления протестов против захвата власти военными. Об этом во вторник сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"По состоянию на сегодняшний день, по меньшей мере 840 гражданских, большую часть из которых составляют женщины и дети, были убиты в результате насилия, продолжающегося с 1 февраля", - сказал он.

Дюжаррик также отметил, что тысячи человек пострадали в ходе подавления протестов, порядка 4 500 человек находятся под стражей, в том числе политики, защитники прав человека, журналисты, учителя, которые выражали свое несогласие с пребыванием у власти военных.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые подавляются военными властями.