США контактируют с Россией по поводу хакерской атаки на производителя мяса JBS

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Администрация США контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки на фирму JBS. Об этом заявила во вторник на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Производитель мяса фирма JBS уведомила нас в воскресенье о том, что подверглась атаке с использованием вредоносного программного обеспечения. Белый дом предложил содействие фирме, - сказала она. - JBS уведомила также о том, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся в России. Белый дом напрямую контактирует с российским правительством по данному вопросу".

По словам Карин Жан-Пьер, Вашингтон в ходе контактов с Москвой "дает понять, что ответственные государства не предоставляют убежище преступникам, занимающимся вымогательством [в киберпространстве]".