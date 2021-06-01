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США контактируют с Россией по поводу хакерской атаки на производителя мяса JBS

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон в ходе контактов с Москвой "дает понять, что ответственные государства не предоставляют убежище преступникам, занимающимся вымогательством" в киберпространстве
Белый дом США AP Photo/Susan Walsh
Описание
Белый дом США
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Администрация США контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки на фирму JBS. Об этом заявила во вторник на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Производитель мяса фирма JBS уведомила нас в воскресенье о том, что подверглась атаке с использованием вредоносного программного обеспечения. Белый дом предложил содействие фирме, - сказала она. - JBS уведомила также о том, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся в России. Белый дом напрямую контактирует с российским правительством по данному вопросу".

По словам Карин Жан-Пьер, Вашингтон в ходе контактов с Москвой "дает понять, что ответственные государства не предоставляют убежище преступникам, занимающимся вымогательством [в киберпространстве]".

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