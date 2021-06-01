США не намерены отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Вашингтон не собирается отказываться от планов проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в связи с новой кибератакой на крупную американскую компанию, ответственность за которую, по мнению Соединенных Штатов, могут нести находящиеся в России хакеры. Это подтвердила во вторник на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как вы можете себе представить, мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой [Москве]. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", - заявила представитель Белого дома.

"Мы должны решить многое. Президент Байден эффективнее всех остальных [должностных лиц США] говорит [собеседникам] об американских ценностях и приоритетах. И услышать непосредственно от президента Путина - это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях. Потому важно, чтобы президент Байден сел [за стол переговоров] с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши [США] позиции, дабы понять, каковы его (российского лидера - прим. ТАСС) позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса", - подчеркнула Жан-Пьер.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Байден отправится в Женеву после участия в саммитах Группы семи в Великобритании и НАТО - в Бельгии. Кроме того, в Бельгии глава американской администрации примет участие во встрече на высшем уровне в формате США - ЕС.