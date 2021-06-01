Блинкен обсудил с коллегами из НАТО Россию, Китай и кибербезопасность

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в режиме видеосвязи обсудил со своими коллегами из стран НАТО Россию, Китай, а также борьбу с климатом и кибербезопасность. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента по итогам переговоров.

"Госсекретарь выразил поддержку усилиям генсека [НАТО Йенса] Столтенберга по реализации инициативы "НАТО-2030", что сделает [альянс] более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны России и Китайской Народной Республики, а также реагировать на возникающие и развивающиеся вызовы, включая изменение климата, гибридные угрозы и киберугрозы", - отмечается в заявлении.

Блинкен "обсудил предстоящий саммит НАТО и подтвердил приверженность США НАТО, подчеркивая приоритет администрации по возрождению альянсов", в которых состоят США. "Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность партнерских отношений альянса, включая сотрудничество НАТО и ЕС, и призвал НАТО углублять сотрудничество с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея", - заключили в Госдепартаменте.